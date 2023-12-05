Türkiye'nin 3 aylık fındık ihracatı 572 milyon doları aştı Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracat sezonu, üç aylık dönemini tamamladı. Bu aşamada elde edilen ürünlerin ihracatından elde edilen kazanç hesaplandı.

AA

Karadeniz'de fındık üreticileri ürünleri topladı.

İç piyasaya verilen fındıklar aynı zamanda ihracata yönelik olarak yurt dışına gönderilmeye başladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu aşamada bir açıklamada yaparak, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun, geride kalan üç aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

83 bin 650 ton fındık satıldı

Yurt dışına 1 Eylül-30 Kasım tarihlerinde 572 milyon 881 bin 387 dolar karşılığında 83 bin 650 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen yılın ihracat geliri şimdiden aşıldı

Açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde ise 95 bin 474 ton fındık ihraç edilerek 536 milyon 339 bin 147 dolar kazanıldığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)