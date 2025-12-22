Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşmeye devam etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), cuma günü 206 puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

5 Yıllık CDS'ler yüzde 3,02 düşerek 208,61 puana geriledi.

Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için 1 milyon liralık finansal varlık toplamının 10 milyon liraya yükseltilmesine karar verdi.

REESKONT İŞLEMLERİ İSKONTO VE AVANS İŞLEMLERİ FAİZ ORANI KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e indirdi.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 İngiltere, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 İngiltere, 3. çeyrek cari işlemler dengesi

16.30 ABD, kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi