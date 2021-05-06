Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı nisanda iki katına çıktı

Türkiye'nin AB ülkelerine yaptığı ihracat nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,4 artarak 7 milyar 180 milyon 520 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 51 milyar 641 milyon 700 bin dolardan 68 milyar 752 milyon 329 bin dolara çıktı.

AB, OTOMOTİV İHRACATI İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Yılın ilk 4 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artışla 26 milyar 860 milyon 585 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. AB ülkelerine nisan ayında yapılan ihracatta otomotiv sektörünün payı 23 olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında AB ülkelerine otomotiv endüstrisi 1 milyar 668 milyon 714 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 947 milyon 743 bin dolarlık, kimya sektörü 881 milyon 609 bin dolarlık, elektrik elektronik sektörü 581 milyon 377 bin dolarlık ve demir ve demir dışı metaller sektörü 536 milyon 634 bin dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Türkiye, nisan ayında en fazla dış satımını Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,8 artarak 796 milyon 657 bin dolardan 1 milyar 520 milyon 241 bin dolara yükseldi.

ALMANYA'NIN TÜRKİYE'NİN İHRACATINDAN ALDIĞI PAY YÜZDE 9,22

Yılın ilk dört ayında Türkiye'den Almanya'ya 5 milyar 728 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 9,22 oldu.

Türkiye'nin dış satımı nisan ayında İtalya'ya yüzde 119 artarak 375 milyon 670 bin dolardan 823 milyon 958 bin dolara, İspanya'ya yüzde 157 artarak 290 milyon 387 bin dolardan 745 milyon 496 bin dolara, Fransa'ya yüzde 224 artarak 227 milyon 632 bin dolardan 737 milyon 336 bin dolara, Hollanda'ya yüzde 114 artarak 262 milyon 783 bin dolardan 562 milyon 763 bin dolara çıktı.