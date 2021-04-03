Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyede arttı

ABD, Türkiye için ihracatta önemli bir pazar olma özelliğinde. İki ülke arasındaki dış ticaret hedefleri hâlâ canlılığını korurken, gelinen nokta umut verici.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 36 artışla 2 milyar 700 milyon dolara ulaşırken, elde edilen rakam "bu dönemde gerçekleştirilen en yüksek seviye" olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin, ihracatta 2020-2021 dönemi için belirlediği 17 hedef ülke arasında yer alan ABD ile ticari ilişkileri artarak devam ediyor.

ABD'YE İHRACAT ARTIYOR

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde ABD'ye yapılan ihracat bu dönemde yıllık bazda yüzde 36 artarak 2 milyar 705 milyon 435 bin dolar oldu. Bu tutar ABD'ye bu dönemde gerçekleştirilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye mart ayında yapılan dış satım da 2020'nin aynı ayına göre yüzde 56,3 artarak 1 milyar doları aştı.

Öte yandan, ABD, ocak-mart döneminde ilk kez Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 3'üncü ülke konumuna geldi. Söz konusu sıralamada ülke, geçen yılın ilk çeyreğinde 4'üncü, 2019'da ise 5'inci basamaktaydı.

OTOMOBİL İHRACATI LİDER

Sektörler bazında incelendiğinde, ocak-mart döneminde Türkiye'nin ABD'ye en çok ihracat gerçekleştirdiği alan "otomotiv" oldu.

Bu sektörden ABD'ye yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 yükselerek 308,3 milyon dolara ulaştı. Otomotivi 284 milyon dolarla halı, 280,2 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi, 252,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 196,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

ABD'NİN TÜRK GEMİ VE YATLARINA TALEBİ 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Söz konusu dönemde, ABD'ye dış satımın oran bazındaki artışında ise ilk sırada, ihracatı 2 kattan fazla artan "gemi ve yat" sektörü yer aldı. Bu sektörün ABD'ye ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 218,4 artarak 20,9 milyon dolara yükseldi.