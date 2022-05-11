Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında tarihi zirve

Almanya, Türkiye'nin hemen hemen her üründe en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında lider konumda. Geçen ay Almanya'ya yapılan ihracatta ise rekor kırıldı.

Türkiye, mevcut pazarlarda dış satımını artırırken, ihracatta lokomotif pazarı konumundaki Almanya, zirvedeki yerini daha da yukarılara taşıyor.

Türkiye, nisanda 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı.

Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar

Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,8 oldu.

AA'nın haberine göre, Almanya'yı, 1 milyar 530 milyon dolarla ABD, 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla İtalya ve 980 milyon 344 bin dolarla İspanya izledi.

Otomotiv endüstrisi en çok talep gören sektör oldu

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı 395 milyon 856 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini, 352 milyon 868 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 216 milyon 405 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 140 milyon 271 bin dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon 388 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Almanya pazarına fındık ve mamulleri 33 milyon 478 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 9 milyon 986 bin dolarlık, halı sektörü 12 milyon 668 bin dolarlık ve mücevher sektörü 12 milyon 709 bin dolarlık ihracat yaptı.