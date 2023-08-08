Türkiye'nin BAE'ye ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı Körfez ülkeleriyle ikili ticaret anlaşmaları yapıldı ve dış ticaret hareketlendi. Körfez ülkelerine yapılan ihracatta BAE'nin payı arttı ve hız kazandı.

AA

Türkiye'nin Körfez ülkelerine dış ticareti artırma hamlesi sonucunda, başarılı sonuçlar alınmaya devam ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,9 artarak 2 milyar 460 milyon dolara çıktı.

BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke ayrıca Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke oldu.

50,7 milyar dolarlık anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği BAE ziyareti kapsamında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldı.

BAE'ye ihracatta mücevher sektörü öne çıktı

Sektörel olarak bakıldığında, BAE'ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, yılın 7 ayında BAE'ye 971 milyon 286 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 156 milyon 946 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 123 milyon 699 bin dolarla elektrik ve elektronik, 107 milyon 532 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 100 milyon 606 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Sektörel bazda ihracat artışında da mücevher sektörü başı çekti. Türkiye'nin BAE'ye mücevher ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 420 milyon 916 bin dolar arttı.

Ülkeye, ihracat artışında mücevher sektörünü 16 milyon 195 bin dolarla elektrik ve elektronik, 12 milyon 935 bin dolarla makine ve aksamları, 10 milyon 250 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 6 milyon 611 bin dolarla iklimlendirme sanayii izledi.

İstanbul'dan BAE'ye 1 milyar 409 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

BAE'ye İstanbul'dan 1 milyar 409 milyon dolar, Çorumdan 384 milyon 643 bin dolar, İzmir'den 97 milyon 993 bin dolar, Gaziantep'ten 76 milyon 559 bin dolar, Bursa'dan 70 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

TİM verilerine göre, ocak-temmuz döneminde sektörlerin BAE'ye ihracatı şöyle: