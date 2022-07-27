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    Türkiye'nin bal ihracatı yüzde 75 arttı

    Bal üretimi, kötü hava koşullarından olumsuz olarak etkilendiği halde aralıksız olarak sürüyor ve ihracatını da artırmaya devam ediyor.
    • 27.07.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:55
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    Türkiye'nin bal ihracatı yüzde 75 arttı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği bal ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 75 arttı.

    DKİB, Ocak-Haziran 2022 döneminde 46 ülkeye 8 bin 892 ton bal ihraç edildiğini aktardı. Bu ihracattan 23 milyon 829 bin 670 dolar gelir sağlandı.

    Miktardaki artış yüzde 134 oldu

    Buna göre ilk 6 aylık ihracat, 2021'in aynı dönemine göre miktarda yüzde 134, değerde yüzde 75 arttı.

    İhracatta ABD ilk sırada

    ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Bal ihracatında 7 milyon 904 bin 362 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyon 640 bin 94 dolarla Almanya, 3 milyon 378 bin 193 dolarla İspanya izledi.

    bal

    Bal ihracatında yeni pazarlar

    Türkiye, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Peru, Maldiv Adaları, Danimarka, Lübnan, Yemen, Irak, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e de bal sattı.


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