Türkiye'nin bisiklet ihracatı yüzde 88 arttı

Koronavirüs salgını sırasında hobi amaçlı değil ulaşım amaçlı kullanılmaya başlanan bisiklet satışlarında artış yaşandı.

Karbon salınımını azaltan bir ulaşım aracı olarak da dikkati çeken bisiklet ihracatı arttı. Türkiye'nin bisiklet ihracatı, bu yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88'lik artışla 70 milyon dolara yükseldi.

BİSİKLETLERİMİZ AVRUPA'DAN TALEP GÖRÜYOR

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk bisikletleri özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 37 milyon 200 bin dolar olan bisiklet ihracatı, bu yılın aynı döneminde 70 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış oranı yüzde 88 oldu.

Türkiye'den 92 ülkeye bisiklet ihraç edildi. Almanya 10 milyon 200 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 9 milyon 800 bin dolarla Finlandiya, 9 milyon 300 bin dolarla Fransa izledi.

BİSİKLET İHRACATININ YÜZDE 70'İ EGE'DEN

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaştı.

YIL SONU HEDEFİ 150 MİLYON DOLAR

Bisiklete olan talebin arttıkça bölgeden bisiklet ihracatının da artacağına değinen Eskinazi, "2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 150 milyon dolar, Ege Bölgesi’nden ise 100 milyon dolar üzerinde bisiklet ihracatı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.