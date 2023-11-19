Türkiye'nin CDS puanlarının daha çok gerilemesi bekleniyor Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine gelmesi ve 6 aylık CDS'nin ise 44,07 puana düşmesinin sonrasında, uzmanlar gerilemenin devam edeceğine dair yorumda bulundu. Buna göre 5 yıllık CDS'nin 120'ye düşmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 348,2 ve 6 aylık CDS'si ise 44,07 puana geriledi.

Ekonomist Prof. Mahmut Demirbaş, Türkiye'nin kısa vadeli ve orta vadeli borç ödeme sorununun söz konusu olmadığını belirterek, kredi risk primi (CDS) puanlarının aşağı yönlü eğilim gösterdiğini belirtti.

Demirbaş, kısa vadeli 6 aylık CDS puanının 30'a orta vadeli 5 yıllık cds puanının ise 120'ye kadar düşmesinin beklendiğini dile getirdi.

"Türkiye için oldukça olumlu bir gelişme"

Bu olumlu durumu, emtia piyasasında özellikle Brent petrol ve hampetroldeki düşüş trendine ile birlikte değerlendiren Demirbaş şu açıklamada bulundu:

Türkiye'nin kısa vadeli ve orta vadeli borç ödeme sorunu söz konusu değildir. CDS puanları aşağı yönlü eğilim göstermektedir. Bu olumlu durumu, emtia piyasasında özellikle Brent petrol ve hampetroldeki düşüş trendine ile birlikte değerlendirebilirsek; Türkiye için oldukça olumlu bir gelişme olacaktır. Enflasyon içerisinde kamu zamlarının payı son derece önemlidir. Kamu kaynaklı enflasyonu etkileyen unsurlar elimine edilebilir ise enflasyonla mücadelede yol alınabilinir.

"Türkiye'ye sermaye akışı hızlanacak"

Sonucunda da negatif reel faizden kurtulunur. Negatif reel faizden kurtulmak CDS puanlarını daha da aşağıya çekecek ve aynı zamanda ülkeye olan sermaye akışı ise hızlandıracaktır.

Faiz ve yatırım ortamı ilişkisi