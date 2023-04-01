Türkiye'nin coğrafi ürünleri AB'de tescil sırasına girdi Türkiye'den AB nezdinde coğrafi işaret alan ürün sayısı 9'a çıktı. Bu ünvan o ürün ve yetiştiği bölge için çok büyük önem taşıyor.

AA

Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili titiz süren uzun çalışmaların sonucunda veriliyor ve o ürün için artık her şey daha ayrıcalıklı oluyor.

TÜRKPATENT, Türkiye'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında da tanıtılması ve tescili amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

AB nezdinde coğrafi işaret alan ürün sayısı 9'a, başvuru sayısı ise 45'e yükseldi.

Antakya künefesi tescillendi

Son olarak Antakya künefesinin de AB tarafından tescillenmesiyle Türkiye'nin Avrupa'dan tescilli coğrafi işaret sayısı 9'a ulaştı.

Aydın inciri ve kestanesi, Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı ve Giresun tombul fındığı daha önce tescil edilmişti.

Tescil sırasında bekleyen 45 coğrafi işaret var

Türkiye'nin AB'nin tescil sırasında bekleyen 45 coğrafi işareti daha bulunuyor.

Bunlardan Kırkağaç kavunu, Demirci hünnabı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Hopa hamsili ekmeği, Safranbolu safranı, Suruç narı, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu, Isparta gülyağı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Urla sakız enginarı, Rize çayı, Ayaş domatesi, Kilis zeytinyağı, Hüyük çileği, Bingöl balı, Melli inciri, Osmaniye yer fıstığı, Hatay kaytaz böreği, Tarsus sarıulak zeytini ve Silifke yoğurdu için geçen yıldan bugüne AB nezdinde tescil başvurusu yapıldı.

Ayrıca, Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, Antep fıstığı, Kayseri pastırması, mantısı ve sucuğu, İnegöl köftesi, Maraş çöreği, Milas yağlı zeytini, Gaziantep menengiç kahvesi, Tonya tereyağı, Aydın memecik zeytini ve zeytinyağı, Bursa kestane şekeri, Erzurum su böreği, İpsala pirinci, Maraş tarhanası, Araban sarımsağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini ve Edremit zeytinyağı için tescil başvurusunda bulunulmuştu.

Bu yıl tescilinin çıkması beklenenler

Bunlardan Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini ve Edremit zeytinyağı için tescil onaylarının bu yılın ilk yarısında çıkması bekleniyor.

"Tescilli coğrafi işaret sayısını hızla artıracağız"

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, kurumun bu yıl tarihinde ilk kez AB'ye doğrudan başvuru yapma yetkisini kullanarak 10 coğrafi işaretli ürünün tescili için toplu başvuruda bulunduğunu söyledi. Başpınar, "Ülkemizin uluslararası düzeyde tescilli coğrafi işaret sayısını hızla artıracağız." dedi.

Başvuruda Konya, tescilde Gaziantep önde

Türkiye'de 2002'de 31 olan tescilli coğrafi işaret sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 43 kat artışla 1.341'e ulaştı. Geçen yıl en çok coğrafi işaret başvurusu yapan il 37 ile Konya olurken en çok tescil alan il 27 ile Gaziantep olarak kaydedildi.

Geçen yıl ayrıca 39 geleneksel ürün için başvuruda bulunuldu. Bu ürünler TÜRKPATENT tarafından değerlendiriliyor.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerle de şekillenebilen üretim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda ürünleri ayırt ederek pazarlama aracı olmak, ürün taklitçiliğiyle mücadele etmek gibi işlevlere sahip bulunuyor.