Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ağustosta azaldı Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneliyor. EPDK bu kapsamda doğalgazda ağustos ayında ithalatın gerilediği bildirdi. Ayrıca doğalgaz ithalatındaki gerileme tüketimdeki azalmadan da etkilendi.

AA

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ağustos ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 281 milyon 520 bin metreküpü boru hatlarıyla, 399 milyon 840 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğalgaz ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalırken LNG ithalatı yüzde 35 arttı.

Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 4,5 azalarak yaklaşık 3 milyar 681 milyon 350 bin metreküp oldu.

En fazla doğalgaz ithalatı Rusya'dan

En fazla doğalgaz ithalatı ağustosta 2 milyar 269 milyon 930 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 937 milyon 700 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 840 bin metreküple Cezayir takip etti.

Ülkelere göre doğalgaz ithalatı

Cezayir'den doğalgaz ithalatı yüzde 35, Azerbaycan'dan doğalgaz ithalatı yüzde 74 ve Rusya'dan yapılan ithalat 7,4 arttı. Ağustosta İran'dan doğalgaz ithalatı 91,8 azaldı.

Türkiye genelinde tüketimde azalma yaşandı

Söz konusu dönemde ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 507 milyon 260 bin metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 1,9 düştü

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 1,9 düşüşle yaklaşık 994 milyon 340 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 640 milyon 890 bin metreküpe geriledi.

Konutların gaz tüketimi yüzde 11,9 azaldı

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 11,9 azalarak 277 milyon 980 bin metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 artışla yaklaşık 5 milyar 258 milyon 320 bin metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 4 milyar 968 milyon 650 bin metreküpü (yüzde 94,5) yer altı depolama tesislerinde, 289 milyon 670 bin metreküpü (yüzde 5,5) LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)