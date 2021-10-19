Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın yüzde 1'in üzerine çıktığını duyurarak Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandığını belirtti.

İhracatta tarihi dönem...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Mehmet Muş, ülkemizce dünya ihracatından alınan payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını açıkladı.

"BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN"

Gelişmeye yönelik değerlendirme de yapan Bakan Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, paylaşımında bir grafiğe de yer verdi.