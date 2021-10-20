Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payda sanayinin katkısı var

Türkiye koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye ihracat ile tutundu. Yeni pazarlar ve daha kaliteli üretime tutunan Türk ihracatı da bu çaba karşısında dünya ortalamasında yükseldi.

Türkiye'nin son dönemde ihracatta yakaladığı ivme, aylık ve yıllık bazda rekorları beraberinde getirirken dünya ihracat pastasından alınan pay da özellikle sanayi ürünleri satışının katkısıyla ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği belirsizliklere ve dünya ticaretinde yaşanan aksaklıklara karşın son dönemde artış ivmesi yakaladı. Bu sayede son 13 ayın 11'inde aylık bazda ihracat rekoru kırılırken eylülde de ilk defa 20 milyar dolar sınırı geçildi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA İHRACATINDAN ALDIĞI PAY YÜKSELDİ

İhracatta yakalanan bu ivme, ülkenin dünya ihracatından aldığı payın da artmasını sağladı. Bu ay itibarıyla Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay, tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

GELİŞMEYİ TİCARET BAKANI MUŞ AKTARDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelişmeyi, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor." değerlendirmesiyle duyurdu.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ SANAYİ SEKTÖRÜ OLDU

Türkiye'nin dış satımının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, sanayinin başı çektiği görüldü. Bu yılın 9 ayında yapılan 161 milyar dolarlık ihracatta, 122 milyar 100 milyon dolarla sanayi sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 20 milyar 700 milyon dolarla tarım, 4 milyar 400 milyon dolarla madencilik izledi. Söz konusu üç sektör de geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını artırmayı başardı.

AVRUPA BİRİNCİ SIRADA

Türkiye'nin yaptığı dış satımın ülkelere göre dağılımına bakıldığında Avrupa ülkelerinin öne çıkması dikkati çekti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla ihracat, yaklaşık 13 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı.

Bu ülkeyi 9 milyar 300 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 200 milyon dolarla ABD, 7 milyar 500 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 600 milyon dolarla İspanya takip etti.

Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin 21 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yaptığı görüldü. Aynı dönemde kimyevi maddeler ve mamulleri 18 milyar 200 milyon dolar, çelik 15 milyar 800 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 14 milyar 800 milyon dolar ihracat yaptı.

İHRACATTA ÜRÜN VE ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Türkiye ihracata yönelik verdiği destek ve teşviklerle ürün ve ülke sayısını da artırmayı başardı. Türkiye'nin rekabetçi ürün sayısı 2001 yılında 1.148 iken bu sayı 2020'de 1.567'ye çıktı. Dış satım yapılan ülke sayısı ise bu yılın ocak-eylül döneminde 229'a ulaştı. 2016'da 225 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyordu.