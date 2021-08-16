Türkiye'nin elektrik kapasitesinde güneşin payı artıyor

TEİAŞ, temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ait kurulu güç verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, elektrik üretiminde güneş enerjisinin giderek güçlendiğini gösteriyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü temmuzda 98 bin 263 megavata ulaştı.

Ocak-temmuz dönemindeki toplam elektrik üretiminin yüzde 4,2'sinin sağlandığı güneş enerjisinde kurulu güç de 7 bin 325 megavata yükseldi.

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ELEKTRİK ÜRETİMİNİN 52 BİN MEGAVATINI KARŞILADI

Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde önemli yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin yaklaşık 52 bin megavatını oluşturdu.

Güneş enerjisi kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla 7 bin 325 megavata yükselirken, bunun 699 megavatını lisanslı santraller, 6 bin 626 megavatını ise lisanssız santraller teşkil etti.

GÜNEŞ ENERJİSİ PAYI YÜZDE 7,5'E ÇIKTI

Bu dönemde, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 7,5'e, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki payı ise yüzde 14'e ulaştı.

Güneş enerjisinde temmuz sonu itibarıyla elektrik üretimi yapan santral sayısı ise 7 bin 995'e çıktı.

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki 188 milyar 800 milyon kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin 8 milyar kilovatsaati güneşten elde edildi.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE EN YÜKSEK KAPASİTE KONYA'DA

Güneş enerjisinde il bazında en yüksek kapasite 914,9 megavatla Konya'da bulunurken, bunu 390,9 megavatla Ankara, 376,7 megavatla Şanlıurfa, 335,9 megavatla Kayseri ve 294,6 megavatla İzmir takip etti.

Kahramanmaraş 250,3 megavat, Afyonkarahisar 246,4 megavat, Manisa 223,5 megavat, Gaziantep 220,3 megavat, Mersin 204,1 megavat, Antalya 197,9 megavat, Denizli 194,9 megavat, Elazığ 172,8 megavat, Eskişehir 161,4 megavat ve Isparta 160,4 megavat ile güneş enerjisi kurulu gücü en yüksek 15 şehir oldu.