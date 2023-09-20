Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 105 bin megavatı aştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye'deki elektrik kurulu gücünün 2002'den bugüne geldiği aşamayı rakamlarla gözler önüne serdi.

AA

16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı'nın açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'de enerji sektöründe atılan adımlarla elektrik kurulu gücü ve ekipman üretiminin arttığını belirtti.

Tancan'ın verdiği bilgiler arasında, Türkiye'de mevcut kurulu gücün yaklaşık yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu yer aldı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünya genelinde de 12'inci sırada olduğunu bildiren Tancan, panellerin yerlilik oranının da yüzde 80'lere ulaştığını aktardı.

"Elektrik üretimi 326 milyar kilovata ulaştı"

Elektrik üretimi açısından bakıldığında geçen yıl sonu itibarıyla elektrik üretiminin 326 milyar kilovata ulaştığını dile getiren Tancan, Türkiye'nin ekipman üretiminde dünya genelinde 13'üncü, Avrupa'da ise 6'ıncı sırada yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

Özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı modelleriyle yenilenebilir kaynakların kurulu gücü ve üretiminde son 21 yılda önemli mesafeler kaydettik. 2002'de 31 bin 846 megavat olan elektrik kurulu gücü 3,3 kat artarak temmuz sonunda 105 bin 135 megavata ulaştı.

Yatırımların çoğu özel sektörden

Bu yatırımların büyük çoğunluğunu özel sektörümüz gerçekleştirdi. Elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 42'ye çıkardık. Şu anda yaklaşık 10 bin 398 megavatlık güneş kurulu gücüne sahip ülkemizde, 10 bin 169 güneş enerjisinden üretim tesisi bulunuyor.

Güneşte hedef, her yıl 3,5 gigavat güneş kurulu gücünü devreye almak

Tancan, Ulusal Enerji Planı'nda güneş enerjisine yönelik ciddi hedeflerin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

2035'e kadar her yıl ortalama 3,5 gigavat devreye alınarak 189 gigavatlık kurulu gücün 52 gigavatının güneş enerjisi kaynaklı olmasını hedefliyoruz. Yakın gelecekte enerjinin temel bileşenlerinden biri güneş olacak. Daha da büyüyecek. Ayrıca yerli ürün üretmek önemli hale geldi. Rüzgar ve güneş alanında birçok ekipman Türkiye'de üretilmeye başlandı.

"Dünyanın panel üretimi yapan en büyük 3'üncü ülkesi konumuna geldik"

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli de güneş enerjisi sektöründe doğrudan 150 bin kişilik, dolaylı olarak da 200 bin kişilik istihdam sağlandığını ifade etti.

"30 bin megavat üretim kapasiteli panel fabrikaları kuruldu"

Türkiye'de yaklaşık 30 bin megavat üretim kapasiteli panel fabrikaları kurulduğunu dile getiren Kaleli, şöyle dedi:

Güneş enerjisine yapılan tüm yatırımlarla dünyanın panel üreten 3'üncü büyük ülkesi konumuna geldik. Güneş teknolojisinde önemli olan eva fabrikasının 5'incisini açtık.

"Yatırıma başlayan depolamalı güneş projeleri arttı"

Kaleli, son dönemdeki katı finansman koşullarının yenilenebilir enerji projelerinde finansmanı geciktirdiğini belirterek şunları söyledi:

Kamu bankalarından desteklenen uygun finansman paketleriyle projelerin hayata geçirilmesini arzuluyoruz. Devlet tarafından sübvanse edilmeyecek bir yapı oluşturmak amacımız. Lisans alan, ön lisans alan, yatırıma başlayan depolamalı güneş projeleri arttı. Bu alandaki kapasitelerin artırılması için sonraki yatırım süreçlerinde devamlılığın getirilmesini sektör olarak istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)