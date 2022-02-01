Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 7 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,05 artarak 28 milyar 602 milyon 195 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'de geçen yıla göre daha sert geçen kış ayları ve soğuk havaların etkisiyle elektrik tüketiminde artış görülüyor. Bu dönemde şiddetli kar yağışının konutlarda ısınma ihtiyacını artırması ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğalgaz tüketimine yansıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 11 milyon 172 bin kilovatsaatle 18 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 755 milyon 89 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ, OCAKTA 28.6 MİLYAR KİLOVATSAATE YÜKSELTTİ

Elektrik tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 7,05 artarak 28 milyar 602 milyon 195 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 6,48 artarak 28 milyar 556 milyon 75 bin kilovatsaat oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 16,4'Ü HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDEN

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,6'sı doğalgaz santrallerinden, yüzde 16,2'si ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,8, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

ELEKTRİK İTHALATI 6 KATI AŞTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 6 kattan fazla artarak 65 milyon 624 bin kilovatsaatten 471 milyon 688 bin kilovatsaate yükseldi.

ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 159 YÜKSELDİ

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 159 artarak 425 milyon 317 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın ocak ayında 164 milyon 259 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.