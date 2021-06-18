Türkiye'nin en büyüğü iddiası ile yapımı süren ses altı rüzgar tüneli tesisinin geldiği aşama TUSAŞ tarafından paylaşıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde hava araçlarının rüzgar tüneli testlerinin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2’inci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor.

TESİS SABİT KANAT VE DÖNER KANAT HAVA ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILACAK

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, rüzgar tünelinin başta Milli Muharip Uçak (MMU) olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.

TESTLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK, VERİLER ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE KALACAK

Şirket tarafından işletilecek olan tesiste, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi ve diğer sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkede kalması sağlanacak.

“AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 2'NCİ SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ TESİSİNİ YAPIYORUZ”

Açıklamada rüzgar tüneli inşaatıyla ilgili görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Avrupa'nın en büyük 2'nci ses altı rüzgar tüneli tesisini yapıyoruz. Ülkemizin beka projesi MMU için parmakla gösterilen bir seviyeye ulaşıyoruz.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımı sürüyor VİDEO

AEROAKUSTİK TESTLER İÇİN UYGUN

Tesisimiz, aeroakustik test yapmaya olanak sağlayacak kabiliyetiyle Türkiye'nin bu alandaki tek tesisi olacak." ifadelerini kullandı.