Türkiye'nin en büyük şirketlerinin 93'ü gıda sektöründen

Gıda ile ilgili işletmeler, başarıları ile Türkiye'nin 500 büyük şirketi arasındaki dağılımda sektör olarak başı çekti.

Gıda insanoğlunun kaçınılmaz ihtiyaç maddesi oldukça ve işletmeler de titiz çalışmalar yürüttükçe, sektörü de ekonominin kazançlılar zirvedeki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde, şirket sayısında 93 adetle gıda firmaları zirvede yer aldı.

Satış gelirlerinde ana metal sanayi lider

Yapılan araştırmanın satış gelirlerinde ise ana metal sanayi başı çekti. Geçen yıl 2,05 trilyon lira olan İSO 500'ün üretimden satışlarında ana metal sanayisi 456,4 milyar lirayla zirvede yer aldı.

Ana metal sanayisini 292,6 milyar lirayla "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" yapan şirketler takip etti.



Listede 24 sektör var

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'nın sonuçlarına göre, en büyük 500 şirket, 24 sektörde toplandı.

Söz konusu araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör, 93 firmayla gıda ürünleri imalatı oldu. Gıdayı, 75 şirketle ana metal sanayi, 46 kuruluşla tekstil, 42 şirketle motorlu kara taşıtı, treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı römork) sektörü takip etti.

Kimya şirketleri sayısında artış var

"Kimyasal ve kimyasal ürün imalatında" faaliyet gösteren şirket sayısı 33'ten 39'a çıkarken, "elektrikli teçhizat imalatı" yapan firmalardan 29 kuruluş listeye girdi.

İstihdamda zirve gıda ve motorlu kara taşıtları üreticilerinin

En büyük 500 şirket arasında en yüksek istihdamı 131 bin 836 kişiyle gıda şirketleri sağladı. Böylece 500 büyük şirketin sağladığı 757 bin 24 kişilik istihdamın yüzde 17,6'sının gıda firmalarınca karşılandığı görüldü. En yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" 111 bin 823 kişiyle ikinci, "tekstil" 81 bin 109 ile üçüncü, "ana metal sanayii" 69 bin 823 ile dördüncü, "elektrikli teçhizat imalatı" 58 bin 600 ile beşinci sırada yer aldı.