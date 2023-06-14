Türkiye'nin en değerli markası: THY Türkiye'nin markaları arasında kendisini geliştiren, cirosunu artıran, dünyaya açılan, Türkiye'nin tanıtımında artı değer sağlayan markalar listelendi ve son dört yılda olduğu gibi birinciliği THY aldı.

AA

"Markalar" o ülkenin tanıtım vitrinidir. Türkiye'yi yaptıkları çalışmalar, kurallara bağlı kalmak kriterleri ile tanıtan bu markalar her yıl listeleniyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2023 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle geçmiş dört yılda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvedeki yerini korudu.

Listede ilk sırayı 2 milyar dolarlık marka değeriyle 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi THY aldı.

Marka değerini geçen yıla göre yüzde 26 artırdı

Böylelikle Türkiye'nin en değerli markası olma unvanını koruyan şirket, bu başarıyı marka değerini geçen yıla göre yüzde 26 artırarak sağladı.

İkinci Arçelik

THY'yi 1 milyar 500 milyon dolarla Arçelik izledi.

Üçüncü Vestel

Üçüncülüğü 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel aldı.

Garanti BBVA geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 767 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya yerleşirken İş Bankası 736 milyon dolarla 5'inci, BİM 589 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 560 milyon dolarla 7'nci, Ford Otosan 543 milyon dolarla 8'inci, Turkcell 532 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 490 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

En değerli 100 marka arasına 3 yeni marka girdi

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 3 yeni marka dahil oldu. Şölen, Ege Profil ve Desa listeye girmeyi başardı.

En yüksek oranda artış gösterenler

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 153 ile Aktifbank, yüzde 101 ile Anadolu Isuzu'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş oranı ise yüzde 64 ile Aytemiz'de oldu. Bu markayı yüzde 61 ile Anadolu Sigorta, yüzde 56 ile Brisa izledi.

"En değerli 100 markanın toplam değeri 15,6 milyar dolar"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, en değerli 100 markanın toplam değerinin 15,6 milyar dolar olduğunu, neredeyse geçen yılın değerine (16 milyar dolar) yaklaşıldığını söyledi.

"Turquality çabaları artırılmalı"

İlgüner, cari açık üzerinde önemli olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu Turquality çabalarının artırılması gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu: