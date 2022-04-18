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    Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi

    Gelişmişlik sıralamasında listenin ilk 10'unda İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ilçeler yer alırken İzmir'den tek bir ilçe bile sıralamaya giremedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:18
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    Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı.

    Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki  illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

    İstanbul, ilk 10'da lider

    Listede ilk 10'da İstanbul'dan 7 ilçe, Ankara'dan iki ilçe ve Bursa'dan bir ilçe yer aldı.

    Şişli ilçesi birinci

    Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne göre İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda, birinci kademe gelişmiş ilçelerin başında İstanbul'un Şişli ilçesi geliyor.

    Ankara'nın Çankaya ilçesi ikinci ve İstanbul'un Beşiktaş ilçesi üçüncü olarak yer alıyor.

    Türkiye nin en gelişmiş 10 ilçesi #1

    Gelişmişlik sıralaması listesinin ilk 10'unda İzmir yok

    İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda, İstanbul'un Kadıköy ilçesi dördüncü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi beşinci, İstanbul'un Bakırköy ilçesi altıncı, İstanbul'un Fatih ilçesi yedinci, Bursa'nın Nilüfer ilçesi sekizinci, İstanbul'un Ataşehir ilçesi dokuzuncu ve yine İstanbul'un Başakşehir ilçesi onuncu sırada yer aldı. Ancak İzmir'den hiçbir ilçe listede kendisine yer bulamadı.

    Türkiye nin en gelişmiş 10 ilçesi #2

    Bu araştırma 55 yıldır yapılıyor

    Birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konulan SEGE'lerin ilçe bazında ilk araştırma, 1966'da il bazında ise 1969'da gerçekleştirildi.

    Endeksin parametreleri

    2022 yılında ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına çeşitli kriterler, analizler ve endeksler baz alınarak oluşturuluyor.

    İlçelerin gelişmişliğini ölçen değişkenlerin arasında demografi, istihdam, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik, yaşam kalitesi gibi kriterler var.


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