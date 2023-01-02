Adana'da, Türkiye'nin dördüncü büyük köprüsünün inşaatı sürüyor. İnşaatın nisan ayında tamamlanması bekleniyor.

Adana’nın trafiğini yüzde 30’a yakın rahatlatması beklenen Türkiye’nin en uzun 4. köprüsü olma özelliği bulunan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde sona yaklaşıldığı ve köprünün nisan ayında açılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yapımına devam edilen köprünün yapımı ile ilgili son aşama paylaşıldı.

Adana'da trafik yükünü rahatlatacak

Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması bekleniyor.

1.669 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun 4. köprüsü olacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün temeli, 2016 yılında atıldı.

O tarihten sonra 2019 yılına kadar köprünün ancak üçte biri tamamlanabildi.

Türkiye’nin en uzun 4'üncü köprüsünde son çeyreğe girildi VİDEO



Yapımı yarım kalan köprüye kaynak aktarıldı

Köprüyü mevcut haliyle devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 700 milyon liralık kaynak aktarımı 20 Ağustos 2020’de onaylandı. Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Seyhan Nehri üzerinde yükselen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki durumu değerlendirdi.

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde son çeyreğe girildi"

Karslıoğlu, 6 şeritten oluşan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde son çeyreğe girildiğini ifade ederek, “En kötü ihtimalle nisan ayında hizmete açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlanılan, bitirilen ve hükümetimizin büyük desteği olan bir köprümüz. Adana trafiğini de yüzde 30’una yakın bir oranda rahatlatacağının kanaatindeyiz. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mersin otoyoluna bağlanan bu köprü inşallah Adana’mız için hayırlara vesile olur.” dedi.