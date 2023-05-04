Türkiye'nin en uzun tünelleri Toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 tünelin hizmet verdiği Türkiye'de, 2003-2022 yıllarında 670 kilometre uzunluğunda 401 tünel yapıldı.

AA

Türkiye’de tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yollarında da son 21 yıldır önemli projelere imza atıldı.

Buna göre 2003-2022 yıllarında 670 kilometre uzunluğunda 401 tünel yapıldı.

Bugün itibarıyla da toplam 720 kilometre uzunluğunda 484 tünel, hizmet veriyor.

2003 öncesinde 50 kilometreydi

Verilere göre, 2003 öncesinde 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğu, yüzde 1340 artış gösterdi.

14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli’ne toplamda 29 kilometre tünel imal edildi.

Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli'ne kadar uzanan projede 3,9 kilometre uzunluğunda 5 adet tek tüp, 2,7'şer kilometre uzunluğundaki 2 adet çift tüp olmak üzere toplam 9,4 kilometrelik 7 adet Maçka Karahava tünelleri hizmete sunuldu.

Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan 5'er kilometre uzunluğundaki çift tüplü Demirkapı Tüneli'nde ise her iki yönde, toplam 10 kilometrelik tünel açıldı.

Artık bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açılıyor

Zigana, Demirkapı ve Maçka Karahava tünellerini hizmete sunduklarını ve artık bir günde 50 kilometre uzunluğunda tünel açmaya başladıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti: