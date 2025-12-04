Türkiye'nin enerji filosuna dahil olan ikiz sondaj gemileri Mersin'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye doğalgaz arama çalışmalarında Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinden destek alırken; bu filoya şimdi iki gemi daha ekleniyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen 6. sondaj gemisi, Ağalar İskelesi'ne çekildi.

Karadeniz'de görev yapacak gemi, 30 Eylül'de kente ulaştıktan sonra kırmızı-beyaza boyanan 5. derin sondaj gemisiyle yan yana geldi.

ULTRA DERİN DENİZ SONDAJ GEMİLERİ

Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, drone ile görüntülendi.

HENÜZ İSİMLERİ BELİRLENMEDİ

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen ikiz gemiler, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.