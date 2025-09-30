Türkiye'nin enerji filosunun yeni gücü Mersin'de

Türkiye’nin satın aldığı 5’inci sondaj gemisi “West Draco”, Akdeniz’deki ilk durağı olan Mersin’e geldi. Gemi, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi açıklarında yaklaşık 1 mil mesafede demirledi. Yaklaşık bir hafta bölgede kalması beklenen gemi, gerekli işlemlerin ardından limana yanaşacak.

12 BİN METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLECEK

Dünyanın en gelişmiş 7. nesil derin deniz sondaj gemileri arasında gösterilen West Draco, 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan gemi, liman sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenecek takvime göre Akdeniz’deki çalışmalarına başlayacak.

İKİZİ DE YOLDA

West Draco’nun ikizi olan ve Türkiye’nin 6. sondaj gemisi olarak kayıtlara geçen 'West Dorado'nun da önümüzdeki dönemde yola çıkacağı bildirildi.