Türkiye'nin fındık ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye, 2020-2021 fındık ihracat sezonunda 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, bir sezonda yapılan toplam ihracattan 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar elde edildiği ifade edildi.

BİR SEZONDA 299 BİN 439 TON FINDIK İHRAÇ EDİLDİ

Fındık sezonu olarak belirlenen 1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki zaman diliminde, 292 bin 439 ton fındığın ihracı gerçekleşti.

YENİ FINDIK SEZONU BAŞLIYOR

Açıklamada, yeni sezonun ihracatçılar, üreticiler ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.