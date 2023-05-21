Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, 10 bin megavatı aştı Dünya fosil yakıtların bıraktı ve yenilenebilir enerjiye yöneldi. Türkiye de bu konuda yatırım yapan ülkelerin başında geliyor.

AA

Türkiye kendi enerji kaynaklarını ortaya çıkartmak içir doğalgazdan petrole ve nükleer santrale kadar yoğun bir mesai içinde.

Bu süreçte de güneş ve rüzgar enerjisinde yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEİAŞ) verilerine göre ise Türkiye'nin güneş enerjisinde 16 Mayıs itibarıyla 10 bin megavatı aşan kapasitesi 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 100 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor.

TEİAŞ verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 16 Mayıs itibarıyla 104 bin 600 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 10 bin 7 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü.

Türkiye'nin 78 ilinde güneş enerjisi santrali var

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Güneşte hedefin 5'te 1'ine erişilmiş oldu

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, 10 bin megavat güneş kurulu gücünün aşılmasının sektör için son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, 19 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan Ulusal Enerji Planında güneş kurulu güç hedefinin 2035 itibarıyla 52 bin 900 megavat olarak açıklandığını anımsattı ve bu hedefin yaklaşık 5'te 1'ine erişilmiş olduğunu belirtti.

"Türkiye'de güneş enerjisi sektörü hızlı ilerliyor"

Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün hem lisanslı hem de lisanssız santraller alanında hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Özkök, şunları kaydetti:

"Konya öne çıkıyor"