Türkiye'nin hafif ticari araç ihracatı 3,5 milyar dolar oldu Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ne göre, 9 aylık hafif ticari araç ihracatı verileri açıklandı.

AA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 25 milyar 618 milyon 809 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 13,6'sını oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalışla 3 milyar 480 milyon 497 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan ihracatı, ocak-eylül döneminde 87 ülke ile özerk ve serbest bölgeye gerçekleştirildi.

İhracatın yaklaşık 4'te 1'i Birleşik Krallık'a yapıldı

Sektörün ocak-eylül döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Birleşik Krallık'a 824 milyon 206 bin dolarlık ihracat

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 15 milyon 540 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 18 azalışla 824 milyon 206 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Slovenya, ikinci sırada

İkinci sıradaki Slovenya'ya yapılan ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 467 milyon 760 bin dolara ulaştı.

Fransa, üçüncü

Sektör temsilcilerinin ihracatı üçüncü sıradaki Fransa'ya ocak-eylül döneminde, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 yükselişle 452 milyon 892 bin dolara, dördüncü sıradaki İtalya'ya da yüzde 6 artışla 447 milyon 363 bin dolara ulaştı.

Belçika'ya ihracat

Beşinci sıradaki Belçika'ya "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 azalarak 288 milyon 752 bin dolara geriledi.

İhracatta ilk ona giren diğer ülkeler

İspanya 150 milyon 560 bin dolarla 6'ncı, Almanya 100 milyon 146 bin dolarla 7'nci, Avustralya 75 milyon 18 bin dolarla 8'inci, Danimarka 70 milyon 731 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 69 milyon 736 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyonet-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)