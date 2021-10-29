Türkiye'nin ham çelik üretimi 30 milyon tona yaklaştı

TÇÜD, Türkiye'nin ham çelik üretiminin ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 29,8 milyon ton olduğunu açıkladı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, Türk çelik sektörü yılın 9 ayını üretim ve ihracat artışıyla tamamladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 3,3 milyon ton, ocak-eylül döneminde ise yüzde 15 yükselişle 29,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise eylülde yıllık bazda yüzde 24 azalışla 2,1 milyon ton, ocak-eylül döneminde yüzde 14,6 yükselişle 25 milyon ton olarak hesaplandı.

"BAZ ETKİSİNİN ORTADAN KALKMASI ETKİLİ"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, yılın ilk yarısında baz etkisinin de verdiği destekle yüzde 14,4 artan dünya çelik üretiminde ağustosta gözlenen yüzde 1,4 düşüşün, eylülde hız kazanarak yüzde 8,9 seviyesine ulaştığını ve 9 ayda dünya çelik üretimindeki artışın yüzde 7,8 ile sınırlı kaldığını ifade etti.

"TÜRKİYE, DÜNYA ÇELİK SEKTÖRÜNDEN AYRIŞTI"

Yayan, Türkiye'nin ise dünya çelik sektöründen ayrışarak üretimini eylülde yüzde 2,4, yılın 9 ayında yüzde 15 artırdığına dikkati çekti.