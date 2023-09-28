Türkiye'nin hedefi yüksek-orta gelirli ülkeler arasına girmek Türkiye, OVP'deki hedefler gerçekleştiğinde 2026 yılında, Dünya Bankası ve IMF'nin kriterlerine göre yüksek-orta gelir ülkeler sınıfında yer alacak.

AA

Türkiye, yaklaşık 1 trilyon dolarlık milli gelirle dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alıyor.

Bundan sonraki süreçte de Türkiye, OVP'ye göre, 2026'da kişi başına düşen milli gelirinin 14 bin 855 dolar olmasıyla Dünya Bankası'na göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girmeye hazırlanıyor.

Dünya Bankası, IMF ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beyanatları bu hedef doğrultusunda ilerlendiğini kanıtlıyor.

Dünya Bankası: Türkiye'de yoksulluk azaldı

Türkiye, Dünya Bankası'na göre, 2006-2017'de iddialı reformlarla ekonomide yüksek büyüme oranları elde ederken, bu da ülkeyi üst-orta gelir statüsünde daha yüksek seviyelere taşıyarak yoksulluğu azalttı.

Mehmet Şimşek: Türkiye 3 yıl içinde yüksek gelirli ülkeler sınıfında olabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin 2026 itibarıyla Dünya Bankası'nın tanımıyla yüksek gelirli gelişmiş ülkeler sınıfında yer alacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin mevcut dönemdeki gelir sınıfı ve gelecek dönem için işaret edilen yüksek gelirli ülke olma hedefi gündeme geldi.

Dünya gelirler açısından 4'e ayrılıyor

Dünya Bankası, tüm dünyadaki ekonomileri sınıflandırarak 4 kategoriye ayırıyor. Buna göre, 1.135 doların altında olan ülkeler "düşük gelirli", 1.136-4 bin 465 dolar arasında olanlar "düşük-orta", 4 bin 466-13.845 dolar arasında olanları "yüksek-orta", 13 bin 846 dolar ve daha yüksek olanlar da "yüksek" gelirli ülkeler olarak tanımlıyor.

Dünya Bankası: Türkiye yüksek-orta gelir ülkeler sınıfında

Sınıflandırmalar, dolar cinsinden kişi başına düşen milli gelir hesabına göre her yıl 1 Temmuz'da Dünya Bankası tarafından güncellenerek yayınlanıyor.

Kişi başına 2022'de milli gelir: 10 bin 655 dolar

Dünya Bankası'nın gelir sınıflandırması, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıtmayı hedefliyor. Son yapılan güncellemeye göre, Türkiye, 2022'deki 10 bin 655 dolarlık kişi başına düşen milli geliri ile Banka'nın gelir sınıflandırmasında 2005'ten beri "yüksek-orta gelir" kategorisindeki yerini korudu.

IMF verilerine göre "yüksek gelirli" 64 ülke var

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2022'de "yüksek gelirli" ülkeler sınıfında 64 ülke yer alıyor. Bu listede Lüksemburg, Norveç ve İrlanda ilk 3 sırada bulunuyor. Ancak gelir sınıfının yanında gelişmişlik düzeyi de önemli yer tutuyor.

Kişi aşı gelirde 2026'da 14 bin 855 dolar hedefi var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 6 Eylül'de açıklanan OVP'de kişi başına hedeflenen milli gelirin 2024'te 12 bin 875 dolar, 2025'te 13 bin 717 dolar, 2026'da 14 bin 855 dolar olması bekleniyor.

"Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak"

2026 hedefinin gerçekleşmesiyle Türkiye, Dünya Bankası'nın kriterlerine göre yüksek gelirli ülkeler sınıfına girerek 2005'ten beri bulunduğu yüksek-orta gelirli ülkeler sınıfının üstüne çıkmış olacak.

Enflasyon hedefi

Ayrıca, Dünya Bankası'nın sınıflandırma eşiklerinde enflasyon oranları da önemli yer tutuyor. OVP'de açıklanan verilere göre, Türkiye'de enflasyonun 2024 için tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için ise yüzde 8,5 olması hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)