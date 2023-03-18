Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta Bandırma'da açılacak Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yarın önemli Türkiye'nin katma değerli ihracat hedefinde önemli rol üstlenecek bir maddenin üretim tesinin açılış gerçekleşecek.

Bor karbürü, elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan olarak, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılacak.

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart pazar günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak.

Tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğu biliniyor.

Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.

Stratejik tesis

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, faaliyete geçince stratejik tesislerden biri olacak.

Bor cevherindeki katma değer artacak.

Tesiste tam kapasite çalıştığında 279 kişinin istihdam edilecek.

1.000 ton kapasiteli

Savunma sanayisinin gücüne güç katması beklenen tesinin 1.000 ton kapasiteli olması planlandı.

Kütahya'daki bor karbür tesisi

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bor cevherini borik asite ve atıkları da lityuma dönüştürüp satılıyor.