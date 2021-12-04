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    Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor

    Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.12.2021 - 04:41
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    Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor

    Siirt'te yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tesis açılışının bugün düzenlenen törenle yapılması bekleniyor.

    72 KAMU VE ÖZEL YATIRIM FAALİYETE GEÇECEK

    Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

    Türkiye nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor #1

    TESİS SAYESİNDE İTHALATIN YÜZDE 40'I KARŞILANACAK

    Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek.

    Türkiye şu anda yıllık 250 ile 300 bin ton dolayında çinko ithal ediyor. Bu da yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor. Bu tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

    Türkiye nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor #2

    TÜRKİYE'NİN İLK CEVHERDEN ÇİNKO İZABE TESİSİ

    Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi olduğunu da aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıllardır maden olarak yurtdışına satılan Hakkarimizin çinko cevheri artık katma değerli ürüne dönüşecek" ifadelerini kullandı.

    Türkiye nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor #3

    3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

    Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

    "Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak."

    Türkiye nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor #4

    ZAROVA KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILIŞI YAPILACAK

    Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan ve kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün de açılışının yapılacağını aktaran Hacıbektaşoğlu, köprünün çok büyük ve öne çıkan bir yatırım olduğunu, bu açılışla Siirt-Eruh yolunun tamamlanacağını söyledi.

    Açılışlar arasında Şirvan Barajı ve HES'in de bulunduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "2 milyar 500 bin liranın üzerinde 75 kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışları yapılacak" dedi.

    Türkiye nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün açılıyor #5

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