Türkiye'nin ilk lityum demir fosfat batarya fabrikasının temeli atıldı

Bakan Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Varank, Türkiye'de enerji çeşitliliğini artırmak için ülkenin dört bir tarafında yatırımlar yaptıklarını ancak muhalefetin bunlara karşı çıktığını belirterek, "Her yaptığımız yatırımda karşımıza çıkanlar şimdi de kalkmış, tedarikçi ülkenin bir anda plansız kesintisi üzerinden sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KRİTİK TEKNOLOJİLERİ ÜRETEBİLEN KÜRESEL BİR ÜS HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'yi kritik teknolojileri üretebilen küresel bir üs haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Varank, "Kontrolmatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim." diye konuştu.

"ENERJİNİN ÜRETİMİ VE İLETİMİ KADAR DEPOLANABİLMESİ DE HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPTIK"

Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık. Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor. Yıl sonunda, inşallah, ilk araçlar seri üretim bandından inecek ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız." dedi.

"İTHALATTA YILLIK 250 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ SAĞLAYACAK"

Bu sebeple, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildiğini anımsatan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik'te tüm hızıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

"BU PROJE İÇİN TOPLAMDA 180 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Kontrolmatik Teknoloji'nin yatırımına da değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. Kontrolmatik Teknoloji'nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan, yerinde bir adım. Gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor.





200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

İlk etapta 250 vatandaşımız istihdam edilecek, tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu istihdamı 600'e çıkarmış olacaklar. Yine üretim kapasitesi olarak da 250 megavat saatle başlanıp 1000 megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Tabii bu üretim, cari açığımızın azaltılması noktasında da hatırı sayılır bir katkı yapacak. Alanındaki ilk özel sektör yatırımı olacak bu tesis, yapacağı üretimle ithalatta yıllık 250 milyon dolarlık bir düşüş sağlayacak."

ENERJİ SEKTÖRÜ KARBON SALIMININ AZALTILMASINA DA KATKIDA BULUNACAK

Fabrikanın, enerji sektörünün karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunacağına dikkati çeken Varank, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesinin önündeki en büyük handikabın süreklilik olduğunu, depolama sistemlerinin de bu kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin güvenli, sürekli ve kaliteli bir şekilde kullanımının önünü açtığını dile getirdi.