Türkiye'nin ilk tank ihracatı yapıldı

Savunma sanayinde üretim ve ihracatta önemli aşamalar yaşanıyor. Türkiye bu anlamda dünyada önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Kaplan MT tankında gerçekleştirilen teslimatlar da bu aşamalardan biri.

Türk savunma sanayi, yerli üretimlerini dış pazara sunarak, dünyanın çeşitli ülkelerinine ihraç ediyor.

Kaplan MT tankı için Endonezya'ya teslimata başlayan FNSS, 18 adetlik teslimatı bu yıl tamamlayacak.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

"UMMAN'A TESLİMATLAR BAŞARI İLE YAPILDI"

Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Umman'da teslimatlarımızı tamamlamayı başardık. Son gönderilen araçların kabulleri yapıldı. Lojistik anlamında yapılması gereken bazı eğitimler, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da tamamlanmış durumda. Yılı yaklaşık 18 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalayarak tamamladık.

MALEZYA'DA ORTAĞIMIZA DESTEK VERDİĞİMİZ BİR YIL OLDU

Bu sözleşme, Umman'daki büyük ana sözleşmemizin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da kurtarma araçları dışında Türkiye'den yaptığımız teslimatlarımız tamamlanmıştı. Daha çok Malezya'da ortağımız DEFTECH'in üretimine destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Son kalan ve değişen ihtiyaç çerçevesinde yeni tasarım olan kurtarma araçlarının teslimata hazır hale gelmesine yoğunlaştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl içinde bu araçların teslimatları da tamamlanacak. Filipinler'de 2 yeni projeye imza atmıştık 2020 sonunda. 2021, bu ürünlerin tasarımlarının tamamlanarak ilk ürünlerin üzerinde çalışılmaya başlamakla geçti."





"YENİ SPARİŞLER BEKLENİYOR"





Kurt, Endonezya'nın ihtiyaçları için geliştirilen projeyi PT Pindad ile yürüttüklerini söyleyerek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk teslimatlar knock-down kitlerdi, onları halihazırda gönderdik. PT Pindad, Endonezya'da iş birliği yaptığımız ortağımız, montaj işlemleri başlıyor. 18 tanktan 10 tanesi komple gönderilecek. Onlar da yazdan önce gönderilecek. Nisan-mayıs aylarında direkt tamamlanıp FNSS'te, Malezya'ya gönderilecek. Kule montajları sadece orada yapılacak. Projemiz bu yıl itibarıyla tamamlanmış olacak. İkinci bir paketle ilgili görüşmeler var, bütçe çalışmaları var. Endonezya'nın şu an için çalışma sistemi böyle, yıllık bütçe ayrılıyor. Envantere girip, sahaya çıkıp kullanılmaya başlandıktan sonra daha büyük miktarlarda talep gelecek. Toplamda çok fazla sayıda ihtiyaçları var. Dolayısıyla o toplam sayıya sonuçta ulaşacağız. Bunun yöntemi nasıl olacak, onu konuşuyoruz. Bu ilk parti siparişin toplam parti içinde çok küçük bir kısım olduğunu söylemekle yetineyim."





TÜRK TANKLARINA FİLİPİNLER'DEN DE İLGİ BÜYÜK

Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.

Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var." dedi.

YERLİ KULE HAZIRLIĞI

Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok."



