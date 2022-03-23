Mantar üretiminde önemli bir aşama geçildi ve Yalova'da Türkiye’nin ilk yerli ve milli mantar çeşitleri olan "Yaprak77" ve "Soylu77"nin tescili ilan edildi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün çalışmalarıyla tescilleri alınan istiridye ile kulacık mantar çeşitleri "Yaprak77" ve "Soylu77", Türkiye’nin ilk yerli ve milli tohumluk misel mantarı olarak litarütüre geçti.

TÜRKİYE'NİN TOHUMLUK MANTAR ÇEŞİDİ

Araştırma Enstitüsü-Güney Kore iş birliğiyle 6 yıl önce başlatılan projede başarıya ulaşıldı. Ülkenin dört bir yanında giderek doğada yüzlerce mantar çeşidine ulaşan Türk bilim insanları, çaprazlama yöntemiyle 2 yeni mantar türü elde etti. Tescil işlemleri tamamlanan Yaprak77 ve Soylu77 Türkiye’nin yerli ve milli tohumluk mantar çeşidi oldu.

LABORATUVARDA YENİ MANTAR HİBRİTLERİ ELDE EDİLİYOR

Enstitünün Mantar Araştırma Merkezi sorumlusu Dr. Mustafa Kemal Soylu, Güney Kore’den getirilen ve Türkiye’de doğadan topladıkları izolatları laboratuvar koşullarında çaprazlama yaparak yeni mantar hibritleri elde ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“İstiridye mantarında doğada elde ettiğimiz yaklaşık 400 farklı türden en iyisini seçtik ve bunu da Yaprak77 olarak tescile sunduk. Kulacık mantarının da doğada bulunduğu alanlara gittik. Çalışma kapsamında Çanakkale’ye, Balıkesir’e, İzmir’e gittik. Yaklaşık 200 tane izolattan en iyisini seçtik ve Soylu77 olarak bunu da tescillendirmiş olduk. Hem bu şekilde çeşidimiz geliştirilmiş oldu. Hem de yeni bir mantar türü ülkemize kazandırılmış oldu.”

Türkiye’nin ilk yerli ve milli mantar çeşitleri tescillendi VİDEO











"KARBEYAZ"IN DA TESCİLİ ALINACAK

Yeni mantar çeşitlerinin de tescili için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Soylu, “Karbeyaz” adını verecekleri mantarın 3’üncü yerli ve milli mantar olacağını belirtti. Soylu, bu yeni çeşit için de Erzurum, Erzincan, Van ve Hakkari illerinde doğayı karış karış gezerek 400 izolat topladıklarını söyledi.

HEDEF TOHUM İTHALATININ ÖNÜNE GEÇMEK

Mantarda kullanılan tohumların yüzde 90’ının ithal edildiğini söyleyen Soylu, bu nedenle Türkiye’nin yılda 4 milyon dolar döviz kaybı yaşadığını dile getirdi. Türkiye’nin artık kendi tohumlarını üretmeye başladığına dikkati çeken Soylu, “Biz bu projelerle yerli ve milli çeşitlerin pazardaki payını artırtmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki 10 yıl içinde en az yüzde 50’sini yerli yapacağız.” dedi. Soylu, Türkiye’nin yerli ve milli yeni mantar çeşitlerinin üretimin artmasıyla ihracatının da yapılabileceğini sözlerine ekledi.