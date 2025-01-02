Türkiye'nin imalat göstergesi açıklandı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, Aralık'ta 49,1'e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.

Kasım'da 10 sektörden dokuzu üretimini yavaşlatırken, Aralık'ta bu sayının yediye inmesi nispi bir iyileşmeye işaret etti.

Üretimde en sert düşüş giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşirken, büyüme yalnızca kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda ürünlerinde söz konusu oldu.

GIDA ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Gıda sektörünün üretiminde artış eğilimi üçüncü aya ulaştı.

Ekonomik aktivitenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık'ta ılımlı bir düşüş kaydetti. Bazı sektörlerde düşüş durma noktasına geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) imalat PMI Kasım'da 49,1 değerini aldı.

İSO tarafından yayımlanan ve eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım ayında 48,3 olan Manşet PMI Aralık'ta 49,1’e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.

"UMUT VERİCİ TABLO"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

Türkiye’nin 2024 yılı sonuna ilişkin PMI veri seti, 2025 yılında sektör için umut verici bir tablo çizdi. Faaliyet koşullarında yavaşlama devam etmekle birlikte oldukça hafif düzeyde gerçekleşti ve anket kapsamındaki birçok alt endekste iyileşme işaretleri görüldü. Bu seyir 2025 yılının başında da devam ettirilebilirse, sektörün yeniden büyümeye geçtiğini görebiliriz.