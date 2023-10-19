Türkiye'nin Japonya'ya ihracatı rekor kırdı 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi'nin bir ürünü olarak, Japonya ile ihracatta tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracat rakamlarına ulaşıldı.

AA

Türkiye, Japonya'ya 442 milyon 631 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Yeni ürün, yeni pazar çeşitliliğine odaklanılarak hazırlanan ve 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi, dinamik bir şekilde yürütülüyor.

Ortalama ihracat menzilinin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltilmesi hedeflenirken, bu stratejideki ülkeler arasında yer alan Japonya'ya ihracattaki yüksek performans da Türkiye'nin başarısı olarak görülüyor.

Türkiye-Japonya arasında ortak bildiri

Türkiye ile Japonya arasında geçen ay, enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Japonya Enerji Forumu"nun başlatılmasına ilişkin "Ortak Bildiri" imzalanmıştı.

İki ülke arasında ayrıca "ticaret ve yatırımın geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri" imzalandı.

Japonya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 187 milyar 463 milyon dolara geriledi. Ancak Türkiye, Japonya'ya 442 milyon 631 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Japonya'ya dış satımı yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

Japonya'dan en fazla talep hububat sektörüne geldi

Ocak-eylül döneminde, Japonya'ya en fazla ihracatı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Sektör bu dönemde Japonya'ya 74,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 51,7 milyon dolarla madencilik ürünleri, 38 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 37,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 37,2 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri izledi.

En fazla ihracat artışı zeytin ve zeytin yağı sektöründen

Ocak-eylül döneminde Japonya'ya en fazla ihracat artışı 10 milyon dolarla zeytin ve zeytin yağı sektörü tarafından gerçekleştirildi. Bu sektörü 7,7 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 7,6 milyon dolarla makine ve aksamları, 7,1 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 5,5 milyon dolarla mücevher sektörü izledi.

Ülkeye, zeytin ve zeytin yağı sektörü 24 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 32,3 milyon dolar, makine ve aksamları 21,1 milyon dolar, mücevher sektörü 10,2 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)