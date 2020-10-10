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    Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak

    Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak

    Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervini yukarıya doğru revize edeceğini açıkladı.
    • AA
    • 10.10.2020 - 00:29
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 00:29
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    Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfinin yukarıya doğru revize edileceği iddia edildi.

    Bloomberg'in haberine göre; yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta verdiği müjdenin ardından, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirtmişti.

    Türkiye nin Karadeniz de bulduğu doğalgaz rezervi artacak #1

    Türkiye nin Karadeniz de bulduğu doğalgaz rezervi artacak #2

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