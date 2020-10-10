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- Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak
Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak
Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervini yukarıya doğru revize edeceğini açıkladı.
- AA
- 10.10.2020 - 00:29
- Güncelleme : 10.10.2020 - 00:29
Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfinin yukarıya doğru revize edileceği iddia edildi.
Bloomberg'in haberine göre; yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.
ERDOĞAN, "DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta verdiği müjdenin ardından, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirtmişti.