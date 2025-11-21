Türkiye'nin kira artışı hızında sürpriz şehirler Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü'ne ait rapora göre, cari kira metrekare fiyatındaki artışı ülke genelinde yüzde 28,8 olurken en fazla kira artışı yüzde 53,4 ile Mardin'de ve en düşük kira artışı yüzde 11,7 ile Gaziantep'te kirada yaşandı.

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ekim ayı sonuçlarını paylaştı. ÜLKE GENELİNDE CARİ KİRA METREKARE FİYATINDAKİ ARTIŞI YÜZDE 28,8 Ekim ayında yıllık ortalama cari kira metrekare fiyatındaki artışı ülke genelinde yüzde 28,8 olurken, büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi. Raporda en yüksek ve en düşük kira artışının görüldüğü iller de yer aldı. KİRALARI ARTAN İLLER İşte ekim itibarıyla yıllık bazda en yüksek ve en düşük artış yaşanan iller: 1) Mardin: Yüzde 53,4 2) Van: Yüzde 40 3) Samsun: Yüzde 37,5 4) Ankara: Yüzde 36 5) Diyarbakır: Yüzde 35,6 KİRALARI DÜŞEN İLLER 1) Gaziantep: Yüzde 11,7 2) Malatya: Yüzde 13,7 3) Hatay: Yüzde 13,8 4) Eskişehir: Yüzde 16,2 5) Konya: Yüzde 20 Ekonomi Haberleri

