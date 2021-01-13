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    Türkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’den

    İzmir'de toplamda 429 bin dekar alanda 1 milyon 700 bin ton sebze üretimi yapılıyor.
    • AA
    • 13.01.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 17:11
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    Türkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’den

    Ege'nin sadece sanayisi ile değil tarımı ile de bereketli kenti İzmir'de 429 bin dekar alanda yapılan sebze üretiminin, 123 bin dekarlık alanında 291 bin ton kışlık sebze üretiliyor.

    KARNABAHAR, BROKOLİ, ISPANAK, ENGİNAR, KEREVİZ VE PIRASA

    İzmir karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde ilk sırada bulunuyor.

    Türkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’den #1

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