Türkiye'nin küresel emisyonlardaki payı yüzde 1

Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımlarını hızlandırmayı planlarken 2020'de küresel emisyonlardaki payının yüzde 1 olduğu açıklandı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) bu yıl 234 bilim insanının katkısıyla yayınladığı rapora göre, insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar nedeniyle küresel ısınma son 2 bin yılda benzeri görülmemiş şekilde arttı.

Mevcut durumda 1 derecenin üzerinde ısınan gezegen için en büyük tehdit olan emisyonların 2030'a kadar yarıya, 2050'ye kadar ise sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor.

PARİS ANLAŞMASI KAPSAMINDA SICAKLIK ARTIŞINI 1,5 DERECEYLE SINIRLANDIRMAK AMAÇLANIYOR

Küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması kapsamında 1,5 dereceyle sınırlandırmak için emisyonların azaltılmasına yönelik iddialı ve acil önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyuluyor.

EMİSYONLARIN YÜZDE 26,8'İ ELEKTRİK SEKTÖRÜ KAYNAKLI

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinden derlediği bilgilere göre, insan faaliyeti kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 76'sı karbondioksit, yüzde 16'sı metan, kalan yüzde 8'i ise azot oksit ve diğerlerinden kaynaklanıyor.

Küresel emisyonlar son 70 yılda hızla artarken 1990'da 35 milyar ton karbondioksit eş değeri olan emisyon salımı 50 milyar ton seviyesine kadar çıktı.

EMİSYON SALIMININ YÜZDE 26,8'İ ELEKTRİKTEN

Dünyada geçen yıl 50 milyar 600 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon salımı gerçekleşirken bu emisyonların yüzde 26,8'i elektrik, yüzde 19,2'si imalat, yüzde 13,5'i ulaşım, yüzde 12,7'si tarım, yüzde 10,8'i petrol ve gaz, yüzde 8,4'ü ise binalardan kaynaklandı.

ATIK SEKTÖRÜ, EMİSYONLARIN YÜZDE 6,5'İNE NEDEN OLDU

Atık sektörü, emisyonların yüzde 6,5'ine ve denizcilik sektörü ise yüzde 2'sine yol açtı.

Özellikle elektrik üretim ve ulaşım sektöründe fosil yakıtların yoğun kullanılması küresel ısınmanın en önemli sebepleri arasında yer alırken kömür başta olmak üzere fosil yakıt kullanımının sonlandırılması, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için kritik önem arz ediyor.

KÜRESEL EMİSYONLARIN EN BÜYÜK SORUMLUSU ÇİN

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin, küresel emisyonların yüzde 26,9'una (13 milyar 630 milyon ton karbondioksit eş değeri) neden oldu.

Küresel emisyonların çoğunu oluşturan Asya ülkelerinde ise emisyon artışı 1950'den sonra hızlandı ve Çin, yıllık emisyon salımında ABD'yi geride bırakarak "en büyük kirletici" unvanını aldı.

Çin'i yüzde 12,2 (6 milyar 180 milyon ton karbondioksit eş değeri) ile ABD ve yüzde 7,35 (3 milyar 720 milyon ton karbondioksit eş değeri) ile Hindistan izledi.

TÜRKİYE KÜRESEL EMİSYONLARDA YÜZDE 1 PAYA SAHİP

Türkiye, geçen yıl 530 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon salımıyla küresel emisyonlarda yüzde 1 paya sahip oldu ve dünyada 16'ncı sırada yer aldı.

Türkiye'deki emisyonların yüzde 24,1'i elektrik sektöründen kaynaklandı, yüzde 21,2'sini imalat, yüzde 15,8'ini ulaşım, yüzde 13,8'ini binalar, yüzde 11,1'ini atık, yüzde 9,3'ünü tarım, kalan yüzde 4,7'lik kısmını ise denizcilik, petrol ve doğalgaz sektörleri oluşturdu.

TÜRKİYE EMİSYONLARDAKİ ARTIŞI YÜZDE 21 AZALTMAYI TAAHHÜT EDİYOR

Gelecek ay onaylayacağı Paris Anlaşması ile iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir döneme giren Türkiye, daha önce verdiği taahhüt kapsamında emisyonlardaki artışı yüzde 21 azaltmayı taahhüt ediyor. Türkiye'nin anlaşmayı onayladıktan sonra emisyon azaltımına yönelik yeni bir hedef belirlemesi bekleniyor.