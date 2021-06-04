Türkiye'nin Latin Amerika'ya ihracatı 3 milyar doları aştı

Latin Amerika, ihracat açısından Türkiye için her sektörde hedeflerin yüksek tutulduğu bir pazar. Bölgeye gerçekleştirilen yıllık ihracat, 3 milyar doların üzerine çıktı.

Türk ihracatçısı, koronavirüs salgınına rağmen her ay rekorlar kırarak tarihi başarılara imza atarken, hedeflerine ulaşmak amacıyla da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, Latin Amerika'ya (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) yönelik katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak Sanal Ticaret Heyeti programı düzenledi.

"6 KITADA, 61 ÜLKEYE SANAL ÇIKARMA"

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla gerçekleşen programın açılışındaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, salgının başından bugüne kadar TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6 kıtada, 61 ülkede, 76 Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Yalnızca Sanal Ticaret Heyetlerinde değil, Sanal Fuarlar ve Sanal Alım Heyetlerinde de öncü olduklarını dile getiren Gülle, "Ticaret diplomasisinin sahadaki neferleri olarak, 10 ülkeden yabancı perakende firmalarının katılımıyla 13 özel nitelikli alım heyeti düzenledik. 5 bin 400’ün üzerinde yabancı firmanın iştirakiyle 11 sanal fuar düzenledik. Her ne kadar dünyada aşılama faaliyetleri artmış ve normale dönüş süreçleri hızlanmış olsa da dijital ortamdaki faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmek niyetindeyiz. İnanıyorum ki tüm bu faaliyetler ülkemizi, 2021 yılında erişmek ve aşmak istediğimiz, 184 milyar dolar ihracat hedefine hatta 200 milyar dolar seviyelerine ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

"MERCOSUR ÜLKELERİ, TÜRKİYE’DEN 1 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Gülle, beş ülkeden oluşan Mercosur’un 2019 yılında en çok ithalatı 49 milyar 300 milyon dolar ile Çin’den yaptığını belirterek, "Bu ülkeden yapılan tedarik, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 19,5’ini oluşturdu. 41 milyar 200 milyon dolar ithalatla ikinci sırada bulunan ABD’yi, 21 milyar 900 milyon dolar ile Brezilya takip etti. Mercosur ülkeleri, ülkemizden 2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye’nin tedarikteki payı ise yaklaşık yüzde 0,4 oldu. İnanıyorum ki bu heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.