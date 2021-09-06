Türkiye'nin LNG ithalatı düştü

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarken, LNG ithalatı yüzde 41,3 azaldı.

Türkiye'nin enerji ithalatında doğalgaza olan talebi azalırken sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına olan talebi ise büyük ölçüde azalma gösterdi.

LNG İTHALATI YÜZDE 41,3 ORANINDA AZALDI

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı (LNG), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 geriledi.

LNG FİYATLARININ ARTMASI İTHALATI ÖNLEDİ

Söz konusu düşüşte, küresel piyasalarda LNG fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması etkili oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 30 milyar 300 milyon metreküp doğalgaz ithalatının yüzde 20'sini (6 milyar metreküp) LNG ithalatı oluşturdu.

Geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yaklaşık 22 milyar 500 milyon metreküplük doğalgaz ithalatının yüzde 45,7'sini (10 milyar 300 milyon metreküp) LNG ithalatı oluşturmuştu.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarken, LNG ithalatı ise yüzde 41,3 azaldı.

İTHALATIN YARISI CEZAYİR'DEN YAPILDI

Uzun vadeli kontratlar ve spot kargolar yoluyla LNG ithal eden Türkiye, bu dönemdeki LNG ithalatının yarısını (3 milyar 100 milyon metreküp) uzun vadeli LNG kontratının bulunduğu Cezayir'den yaptı.

ABD'den yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 düşüşle 1 milyar 800 milyon metreküp oldu. Yılın ilk yarısındaki LNG ithalatının kalan kısmı ise Nijerya'dan gerçekleştirildi.

KATAR'DAN İTHALAT SIFIRLANDI

Türkiye'nin en fazla LNG aldığı ülkelerden Katar'dan bu yıl ithalat yapılmadı.

İTHALATIN DÜŞÜŞÜNDE EN BÜYÜK ETKEN YÜKSEK FİYATLAR

İzmir Gaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, geçen yıl petrol fiyatlarının çok düşük olduğunu, bunun doğalgaz ve LNG fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) düşük fiyatlardan faydalanmak için geçen yıl ciddi miktarda LNG alımı yaptığını aktaran Aktürk, fiyatların yükselmesinin yeni projelerin başlamasını sağlayabileceğine işaret ederek, devam eden süreçte de piyasalarda arz fazlası görülebileceğini sözlerine ekledi.