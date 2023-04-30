Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta arttı Enerji ithalatı dış ticaret açığına ve enflasyona olumsuz etki ediyor. 2022'deki LPG ithalatı da şubatta yüzde 43,3 artış gösterdi.

AA

Türkiye dışa bağımlılığı azaltmak için kendi enerji kaynakları arayışını sürdürüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,3 artarak 287 bin 837 tona yükseldi.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Nijerya ve Romanya oldu.

LPG ihracatı geriledi

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 33,3 azalarak 31 bin 991 tona geriledi.

İhracat Lübnan, İsviçre, Romanya, Seyşeller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi azaldı

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 30,7 azalarak 59 bin 342 ton oldu.

LPG satışı 327 bin 168 ton oldu

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 327 bin 168 ton olarak hesaplandı.

Pazar payında otogaz birinci

Şubatta, satışlarda yüzde 71 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile dökme LPG ve yüzde 13,6 ile tüplü LPG satışları izledi.