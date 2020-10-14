Türkiye'nin madencilik ürünleri en fazla Çin'e ihraç edildi

Madencilik sektörü, geçen ay 161 noktaya dış satım gerçekleştirdi ve en fazla ihracatı 146 milyon 556 bin dolar ile Çin'e yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Türkiye'nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin madencilik ürünleri ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 7,3 azalarak, 2 milyar 966 milyon 374 bin dolara geriledi. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artan madencilik ürünleri ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 30,6 artarak 421 milyon 3 bin dolara yükselerek sevindirdi.

ÇİN, EYLÜLDE TÜRKİYE’DEN 146 MİLYON 556 BİN DOLARLIK MADENCİLİK ÜRÜNÜ ALDI

Sektör geçen ay en fazla ihracatı, 146 milyon 556 bin dolarla Çin'e gerçekleştirdi. Çin'i 37 milyon 540 bin dolarla ABD, 19 milyon 940 bin dolarla İspanya, 17 milyon 397 bin dolarla Bulgaristan, 15 milyon 27 bin dolarla Belçika izledi. Miktar bazında da eylülde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı 32 milyon 918 bin dolarla Çin'e gerçekleşti.

ÇİN, 9 AY BOYUNCA LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKMADI

Madencilik ürünleri sektörü, yılın 9 ayında da en fazla ihracatı Çin'e gerçekleştirdi. Sektör, bu dönemde Çin'e 890 milyon 368 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Çin'i 271 milyon 612 bin dolarla ABD, 152 milyon 205 bin dolarla İspanya, 136 milyon 719 bin dolarla Bulgaristan, 134 milyon 70 bin dolarla Belçika takip etti.