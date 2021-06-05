Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine ihracatı ilk 5 ayda 10 milyar doları aştı

Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracat ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 10 milyar 44 milyon 538 bin dolara yükseldi.

Mayıs ayında Ortadoğu ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34 artışla 1 milyar 776 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk beş ayında Ortadoğu ülkelerine en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatı yapıldı.

Ortadoğu ülkelerine ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatının payı yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

ORTADOĞU ÜLKELERİNİN TÜRKİYE'NİN İHRACATINDAN ALDIĞI PAY. YILIN İLK BEŞ AYINDA YÜZDE 11,79

Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk beş ayında yüzde 11,79 oldu. Türkiye, söz konusu dönemde Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Irak'a yaptı. Irak'a yapılan ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 2 milyar 586 milyon 769 bin dolardan 3 milyar 173 milyon 873 bin dolara yükseldi.

IRAK'A EN FAZLA İSTANBUL İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Irak'a en fazla ihracat ocak-mayıs döneminde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Irak'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artarak 706 milyon 809 bin dolardan 917 milyon 501 bin dolara yükseldi.