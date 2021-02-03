Türkiye'nin portakal ihracatı yüzde 41 arttı

Koronavirüs salgınında vitamin deposu olarak görülmesinin desteğiyle, Türkiye'nin 2020 yılı portakal ihracatı, önceki yıla göre yüzde 41 artarak 129 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri’ne göre, Türkiye'nin 2019 yılındaki portakal ihracatı 91 milyon 492 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracat, koronavirüs salgını sürecinde oluşan talep nedeniyle değer bazında arttı.

Geçen sene yaklaşık 60 ülkeye portakal gönderilirken rakam, 2019'a göre yüzde 41 artarak 129 milyon dolara çıktı.

Portakal ihracatında yaş meyve sebzenin geleneksel pazarı Rusya, 63 milyon 482 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 19 milyon 111 bin dolarla Irak ve 15 milyon 314 bin dolarla Ukrayna takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, portakal ihracatında analiz konusunda herhangi bir problem yaşamadıklarını vurgulayarak, "Avrupa Birliği yüzde 10 civarında bir oran koydu ki bu çok makul, olması gereken bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

SALGIN TARIM ÜRÜNLERİNE TALEBİ ARTIRDI

Uçak, salgın nedeniyle tarım ürünlerine talebin arttığına işaret ederek bu artış trendinin yılın ilk ayında devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıl özellikle portakalda ciddi artış gözlemlediklerini anlatan Uçak, "Geçen sezon portakal rekoltesi moralimizi bozmuştu ama değer bazındaki rakamlar üreticileri rahatlattı. Geçen yıl portakalda yüzde 41 civarında bir ihracat artışımız var. Bunda salgın nedeniyle oluşan talebin etkisi büyük. 347 milyonu mandalina olmak üzere narenciye ihracatında toplam 933 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Uçak, bu yıl iklim şartlarında bir değişiklik olmazsa bunu 950 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"NARENCİYE ÜRÜNLERİ RUSYA’DAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR"

"Narenciye ürünleri ağırlıklı olarak Rusya'ya gidiyor. Bizim yeni pazarlar bulmamız ve tek pazara bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Salgın nedeniyle fuarlar olmuyor. Özellikle fuarların açılmasıyla birebir temas ederek ülke bazlı alternatif pazarlar oluşturacağız."