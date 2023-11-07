Türkiye’nin risk priminde düşüş sürüyor

Döviz piyasasına bakıldığında bugün serbest piyasada dolar 28,5006 liradan, euro 30,4896 liradan ve sterlin ise 35,1460 liradan işlem görüyor.
Döviz artışları tarihi seviyelerini görürken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si geçtiğimiz haftayı 365/370 seviyesinden kapattı.
Alıcının zararını en aza indiren, koruyucu prim gelirini simgeleyen CDS puanı bugün 359,79'a kadar geriledi.
Altının ons fiyatı düştü
Emtia fiyatlarında da oynaklığın artması göze çarparken, dün yüzde 0,8 gerileyen altının ons fiyatı, yeni günde de düşüşünü sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.973 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı değer kaybetti
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 değer kaybıyla 84,7 dolara inerken, söz konusu harekette Çin ekonomisine ilişkin endişeler de etkili oluyor.
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CDS nedir?
CDS, İngilizce “Credit Default Swap” yani “Kredi Temerrüt Takası” ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Finansal bir araç. Genellikle kredi riskini yönetmek için kullanılıyor.
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CDS primi nedir?
Kredi temerrüt takası, iki taraf arasında yapılan bir anlaşma. Anlaşmadaki koruyucu taraf, borçlanma araçlarının olası bir temerrüde uğraması durumunda alıcıya bir miktar ödeme yapmayı taahhüt eder. Ancak belirli bir süre boyunca alıcı taraf da koruyucunun temerrüt riskini üstlenmesi için prim öder. Buna CDS primi deniyor.
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