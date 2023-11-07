Türkiye’nin risk priminde düşüş sürüyor

CDS primi nedir?

Kredi temerrüt takası, iki taraf arasında yapılan bir anlaşma. Anlaşmadaki koruyucu taraf, borçlanma araçlarının olası bir temerrüde uğraması durumunda alıcıya bir miktar ödeme yapmayı taahhüt eder. Ancak belirli bir süre boyunca alıcı taraf da koruyucunun temerrüt riskini üstlenmesi için prim öder. Buna CDS primi deniyor.