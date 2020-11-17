Türkiye'nin 'rüzgar veri tabanı' kullanıma açıldı

Dijital ortamda hizmetine sunulan rüzgar veri tabanının, Türkiye'deki enerji sektörünün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacağı belirtildi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye'deki enerji sektörünün dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katettiğini belirterek, "Dijital ortamda hizmete sunduğumuz rüzgar veri tabanı, sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacak." dedi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), GTech iş birliğiyle rüzgar enerjisi alanında Türkiye'nin kurulu gücünü ve inşa halindeki projeleri tüm detaylarıyla gösteren rüzgar veri tabanını kullanıma açtı.

VERİ TABANINDA RÜZGAR YATIRIMLARININ HEPSİ YER ALIYOR

Yıldırım, konuya ilişkin online basın toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu veri tabanıyla rüzgarda Türkiye'nin hangi ilinde, hangi yatırımcının, hangi marka türbinlerle ne kadarlık gücü bulunduğu bilgisinin erişime açıldığını anlattı.

Veri tabanında saatlik, aylık, yıllık elektrik üretimi ve oranlarına, rüzgar santrallerinin Türkiye haritası üzerinde dağılımından, projelere, firmalara ve illere göre üretim miktarına kadar çok farklı verilerin eş zamanlı yer alacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

“RÜZGARDA YATIRIM PROJEKSİYONLARI DA HARİTA ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLECEK”

"Türkiye'deki enerji sektörü dijitalleşme alanında son 5 yılda önemli mesafe katetti. Rüzgar veri tabanı sayesinde, hangi alanlarda verimlilik artışı ihtiyacı ya da yatırım fırsatları olduğu gibi bilgilere anlık erişilebilecek. Dijital ortamda hizmete sunduğumuz 'rüzgar veri tabanı' sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacak. Yatırımcılara, firmalara, projelere ve yıllara göre üretim miktarları da erişilebilen bilgiler arasında yer alacak. Böylelikle rüzgarda yatırım projeksiyonları da harita üzerinde değerlendirilebilecek."