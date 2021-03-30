Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2019'da yüzde 3,1 azaldı

TÜİK tarafından kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton karbondioksit eş değeri olurken, 2018'de 6,4 ton ve 2019'da 6,1 ton karbondioksit eş değeri olarak hesaplandı.

Bütün dünyada iklim değişiklikleri ve esra gazı emisyonları verileri çok yakından takip ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalarak 506,1 milyon ton karbondioksit (CO2) eş değeri oldu.

EN BÜYÜK PAY ENERJİ KAYNAKLI EMİSYONLARIN

Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eş değeri olarak en büyük payı yüzde 72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 13,14 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,4 ile atık sektörü takip etti.

KİŞİ BAŞI TOPLAM SERA GAZI EMİSYONU

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton karbondioksit eş değeri olurken, 2018'de 6,4 ton ve 2019'da 6,1 ton karbondioksit eş değeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2019'da toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalarak 506,1 milyon ton karbondioksit eş değeri oldu.