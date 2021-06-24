Türkiye'nin, swap anlaşması için görüştüğü ülkeler

Birçok ülke ile teması sürdüren Ankara'nın, Azerbaycan ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Türkiye, swap (ikili para takası) anlaşması için diğer ülkelerle görüşmelerini hızlandırdı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankalarla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin döviz takas anlaşmaları konusunda dört ülke ile görüşmelerin sürdüğünü ve bunlardan ikisi ile "çok iyi bir noktada" olunduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN SWAP GÖRÜŞMELERİ

Konuyla ilgili kaynaklar, görüşmelerin Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Asya'daki diğer ülkelerle devam ettiğini bildirdi.

Üst düzey bir kaynak, Ankara'nın Katar ile mevcut anlaşmayı daha da genişletebileceğini kaydetti.

DÖRT ÜLKE İLE TEMAS

"Güney Kore ve Rusya ile bir süredir takas konusunda görüşmeler yapılıyor. Azerbaycan ve Malezya da görüşmelerin devam ettiği önemli ülkeler arasında yer alıyor." ifadesine yer verildi.

AZERBAYCAN İLE ANLAŞMA YAKIN

Ankara'nın görüşme haline olduğu ülkelerinden biri veya birkaçıyla takas anlaşmasının gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Bir başka kaynak, Türkiye'nin swap anlaşması yapmak için görüştüğü ülkeler arasında "anlaşmaya en yakın olanın" Azerbaycan olduğunu söyledi. "Hem Türkiye hem de Azerbaycan bu anlaşmaya olumlu bakıyor." diye konuştu.

ÇİN İLE YAPILAN ANLAŞMA

Merkez Bankası'ndan daha önce yapılan açıklamada, "TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para swap anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır." denilmişti.

SWAP NEDİR

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalara deniliyor.

İki banka arasında ya da iki ülke, yani taraflar arasında yapılan bir işlem olan swap; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görüyor.

Borsada ise swap, tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmeler olarak açıklanıyor. Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleri olarak biliniyor.